محمد بن زايد ووزير الاقتصاد الألماني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمقر إقامة سموه في برلين بيتر التماير وزير الاقتصاد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وإمكانات تطويرها في المجالات كافة.

واستعرض سموه والوزير بيتر التماير خلال اللقاء مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وأهم الفرص المتاحة في البلدين لإقامة الشراكات الواعدة.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.