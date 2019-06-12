ولي عهد دبي يحضر أفراح الشيباني والزرعوني

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي لمناسبة زفاف نجله عبدالله الى كريمة السيد عبدالله جعفر أحمد الزرعوني.

وحضر الحفل الذي أقيم في فندق رويال ميراج في دبي عصر اليوم عدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين وأقارب وذوي العروسين.

وقد تمنى سمو ولي عهد دبي للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالحب والسعادة.