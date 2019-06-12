محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة السادسة في كلية الدفاع الوطني

المصدر: وام

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل تخريج الدورة السادسة في كلية الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي صباح اليوم.

حضر الحفل - الذي أقيم في مقر الكلية - معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

كما حضر الحفل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة والفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والمسؤولين وأولياء أمور الخريجين البالغ عددهم 49 خريجا.

بدأ الحفل لدى وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم عرض مصور عن تاريخ ونشأة الكلية والبرنامج الذي نفذه الخريجون على مدى 46 أسبوعا هي مدة الدراسة في الكلية.



وقام صاحب السمو راعي الحفل عقب كلمة قائد الكلية والخريجين بتوزيع الشهادات على أبناء وبنات الوطن الذين استحقوا التكريم عن جدارة بحصولهم على درجة الماجستير في الاستراتيجية ودرجة كلية الدفاع الوطني.