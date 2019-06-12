محمد بن زايد:الإمارات وألمانيا ترسخان التسامح وشريكتان في نبذ الإرهاب

المصدر: برلين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وأن لديهما موقفاً مشتركاً من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه، أو تبرِّر ممارساته، مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية أُسست منذ قيامها على التقدير والاحترام المتبادَل والمصالح المشتركة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الألماني.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس في قصر بيليفو بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تستغرق يومين.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مستقبليه، ستيفن ستينلين وزير دولة ومدير مكتب الرئيس، ونيلز انن وزير دولة في وزارة الخارجية، وإيرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدداً من المسؤولين، فيما صافح الرئيس الألماني الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب الرئيس الألماني بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً أن تعمل هذه الزيارة المهمة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب و أوسع.

وجرى خلال اللقاء -الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي- استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأهم المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة ألمانيا الاتحادية ولقاء رئيسها، ناقلاً إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته للشعب الألماني الصديق دوام التقدم والاستقرار.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي العلاقات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.

وأكد سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقاً حضارياً وشعبياً خاصاً، ويجعلها نموذجاً للعلاقات المتطورة باستمرار.

وقال سموه عبر «تويتر»: «التقيت اليوم (أمس) في مستهل زيارتي إلى ألمانيا رئيس الجمهورية الصديق فرانك ـ فالترشتاينماير.. أوجه التفاهم لتعزيز آفاق التعاون بيننا عديدة.. الإمارات وألمانيا تتشاركان التطلعات في إرساء الأمن والسلم العالميين.. باعتبارهما مفتاحاً لاستدامة التنمية وتقدم البشرية ونهضة الشعوب».

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وعلي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقد اصطحب الرئيس الألماني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حديقة قصر بيليفو، حيث تجولا في أرجائها وتبادلا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى برلين في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تستمر يومين.