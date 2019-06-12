سفيرنا في برلين: الشراكة بين الإمارات وألمانيا تاريخية ومبنية على الثقة

المصدر: برلين - وام

أشاد علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا، واصفاً إياها بالمتميزة.

وأكد - في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في مقر سفارة الدولة ببرلين - أن دولة الإمارات هي أكبر شريك لجمهورية ألمانيا الاتحادية في الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات، لافتاً إلى أنها شراكة تاريخية مبنية على الثقة بين البلدين حيث إن 30 بالمائة من حجم تجارة ألمانيا مع الدول العربية تمر عبر دولة الإمارات.

وأوضح أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق إلى برلين تؤكد متانة العلاقات الإماراتية - الألمانية.

ولفت إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين تحظى أيضا بالتنسيق والحوار بين الطرفين، مؤكداً أن علاقات ألمانيا مع دول المنطقة تساهم في الوصول إلى حلول للعديد من القضايا.

وقال علي عبدالله الأحمد: إن قضايا الشرق الأوسط مهمة لألمانيا ودول أوروبا وللعالم أجمع سواء من الناحية الأمنية أو قضايا اللاجئين ولذلك لابد من البحث عن حلول مشتركة مع كافة الأطراف المتأثرة، لافتاً إلى أن قضايا الوطن العربي ليس المتأثر منها فقط العرب بل العالم ككل.