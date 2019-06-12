دبي ضمن العشرة الكبار في قائمة الزوار الألمان

المصدر: دبي - البيان

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن «السوق الألماني يُعد أحد أهم الأسواق العشرة الرئيسية المتصدرة قائمة زوار دبي، إذ رحبت الإمارة بنحو 262 ألف زائر ألماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع مواصلة الجهود من أجل تعزيز قدراتنا لتقديم تجارب سياحية مميزة لزوارنا من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف كاظم قائلاً: «كنا قد شاركنا في وقت سابق من هذا العام في معرض بورصة برلين للسياحة والسفر ITB، وهو من أبرز الفعاليات المتخصّصة في السياحة والسفر على مستوى العالم، مؤكدين بذلك التزامنا تجاه السوق الألماني وأوروبا، وقد كان المعرض فرصة مهمة لنا لتعزيز العلاقات المشتركة والتواصل مع المسؤولين في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم، كما وفر لنا المعرض منصة مهمة للترويج لدبي وإبراز ما تمتاز به من مقوّمات سياحية، وسنواصل العمل مع شركاء القطاع في ألمانيا لزيادة أعداد الزوّار من هذا السوق الكبير والمهم».