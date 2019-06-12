3.4 ملايين درهم قدّمتها «الهلال» للأسر المتعففة بأم القيوين في 6 أشهر

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

قدم الهلال الأحمر مركز أم القيوين مساعدات للأسر المتعففة بقيمة 3 ملايين و481 ألف درهم، وذلك خلال 6 أشهر الماضية استفاد منها ألف و623 أسرة من المسجلين بالمركز، وذلك بحسب ناصر يوسف بن حضيبة مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين، والذي أكد أن المساعدات تنوعت وشملت المساعدات الإنسانية والطبية ومساعدات لطلبة العلم، إضافة إلى زكاة الفطر ومساعدة السجناء وتأهيل ذوي الهمم.

وقال مدير مركز الهلال الأحمر في أم القيوين إن المركز قدم مساعدات إنسانية لـ 373 أسرة شملت ألفاً و335 فرداً بقيمة 938 ألفاً و300 درهم، ومساعدات طبية لـ 231 فرداً بقيمة 858 ألفاً و744 درهماً ومساعدات لطلبة العلم بقيمة 648 ألفاً و979 درهماً استفاد منها ألف و157 طالباً وطالبة، إضافة إلى تأهيل 24 من ذوي الهمم بمبلغ 106 آلاف و740 درهماً، ومساعدة 5 من السجناء بقيمة 24 ألفاً و522 درهماً، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني لألف و894 فرداً بقيمة 190 ألفاً و882 درهماً، وإفطار الصائم استفاد منه 42 ألفاً و600 شخص، كما أن عدد الأفراد المستفيدين من مساعدات المركز خلال النصف الأول من العام بلغ 6 آلاف و235 شخصاً.

خطة مستقبلية

ولفت إلى أن مركز الهلال الأحمر بأم القيوين وضع خطة مستقبلية لمشاريعه الإنسانية التي سوف ينفذها خلال الفترة المقبلة مسخراً كل الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئ من أجلها المركز حتى يقدم المساعدات للفئات المستحقة، ومنها الفقراء والمحتاجون وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة.