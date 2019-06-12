سيف بن زايد يطّلع على مستجدات خطة تأمين إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

أعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن فخره بالاستعدادات الجارية والتنفيذ الدقيق لخطة إكسبو 2020 التي رسمتها القيادة الإماراتية الاستثنائية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على تفاصيل خطة العمل التنفيذية لتأمين فعاليات إكسبو 2020 والاستعدادات والمراحل الخاصة بالجوانب الأمنية والخطوات الواجب اتخاذها تحضيراً لهذا الحدث العالمي وخطط القطاعات الأمنية لتأمين فعالياته.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أشكر الأخت ريم الهاشمي وفريقها من الكفاءات الوطنية في الحكومة الاستثنائية، على جهودهم في الإعداد لاستضافة حدث عالمي سينتج عنه بيئة إيجابية نموذجية للمجتمع الإماراتي والعالمي».

واستمع سموه خلال اجتماع للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة إكسبو 2020 في موقع الحدث أمس إلى شرح مفصل حول استعدادات كل قطاع لتأمين فعاليات المعرض سواء في جوانب الحركة المرورية أو إدارة العمليات الميدانية إلى جانب الاطلاع على استعدادات قطاع البحث الجنائي، وقطاع الدعم والإسناد والخطط الأمنية لتأمين المعرض والتحضيرات الجارية من الفرق المعنية كافة والخرائط الخاصة بالحدث.

كما استمع سموه إلى شرح بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي حول الفعاليات المقامة وآخر المستجدات وما تم إنجازه حتى اليوم على صعيد الإنشاءات والتحضيرات الجارية لاستضافة الحدث العالمي.

حضور

وحضر الاجتماع الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض اكسبو الدولي، والقادة العامون للشرطة بالدولة وأعضاء المجلس الأمني لإكسبو 2020 وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه إلى جانب عدد من ضباط وزارة الداخلية.