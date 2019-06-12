المسجلون في منصة «متطوعين. إمارات» ينجزون 3 ملايين ساعة تطوعية

المصدر: دبي - نورا الأمير

سجلت المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات»، وفقاً لموقعها الإلكتروني، 397 ألف متطوع، حققوا مليونين و 999 ألفاً و 523 ساعة تطوعية، بواقع 7169 فرصة تطوعية، وفرتها 440 مؤسسة، معلنة عن مجموعة من الفعاليات والبرامج التطوعية النوعية للراغبين بالانضمام للتسجيل والمشاركة خلال فترة الصيف من كافة شرائح المجتمع وبالتعاون من الجهات والمؤسسات المعتمدة داخل وخارج الدولة منها وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي، ومؤسسة الأمل التطوعية.

منصة شاملة

وتهدف المنصة الذكية الأولى من نوعها والأكبر على مستوى الدولة، كمنصة شاملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم الجهود التطوعية وتوسيع نطاقها في الدولة من خلال تسهيل عملية البحث والانخراط بفرص تطوعية حسب ميولهم واهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، ولعب دور الوسيط بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعيّة المتاحة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص. حيث يقوم المعنيون بإدراج أسمائهم وتسجيل حساباتهم على الموقع، في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها.

وتتضمن الفرص التطوعية المتاحة: المشاركة في التنظيم والإشراف على الطلبة المشاركين بمسابقات مناهزات الوطنية والتي تقام في اكسبو الشارقة اليوم وهو برنامج مستدام يهدف إلى ترشيح وإعداد منتخبات طلابية وطنية في المجالات العلمية (العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) والمجالات الأدبية (اللغة العربية) للمشاركة في الأولمبياد العالمي.

وأعلن برنامج كفاءات التابع لمؤسسة الإمارات عن فتح باب التسجيل للمخيم التدريبي لريادة الأعمال، والذي سيعقد من يوم الجمعة 14 الجاري بواقع ثلاثة أيام متتالية، فيما تتيح المنصة من خلال موقعها فرصة التطوع مع فريــق زايـــد التطــوعي للبحــث والإنقــاذ وبالتعــاون مع مركــز الفجيــرة للمغامـرات

فرص تطوعية

كما يوفر وادي الوريعة بالفجيرة مشاركة في هايكنج الوريعة يوم الجمعة 14 يونيو ، وتتضمن الفرص التطوعية المشاركة في مبادرة حقيبتي المدرسية عون لهم التي يطلقها فريق سفراء الخير التطوعي التابع لمؤسسة سيفاني والتي تقام بدبي وعجمان والشارقة من 15 الجاري وحتى 15 من شهر يوليو المقبل بإجمالي عدد متطوعين 100 متطوع بهدف تجميع أكبر عدد من الحقائب المدرسية والتي تكون بحالة جيدة وتنظيفها وتجهيزها للتبرع بها لأطفال ذوي الدخل المحدود وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فيما دعت وزارة التربية والتعليم المتطوعين للمشاركة في تنظيم المنتدي الرياضي الذي سيقام في إمارة أبو ظبي منطقة خليفة (أ) بمبنى وزارة التربية والتعليم يوم 19 الجاري.

خبرة عملية

وتوفر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي المتطوعين لاكتساب خبرة عملية حول عملية إجراء المسوح من خلال البحث الميداني لمسح دخل الأسر، والذي ستشكل نتائجه مصدراً أساسيا للبيانات الوطنية التي تخدم صناع القرار والباحثين.

وتتيح وزارة التربية والتعليم للمتطوعين المشاركة في التنظيم والإشراف على المراكز الصيفية التي تنظمها الوزارة ضمن برنامج صيف المدرسة الإماراتية بجميع الإمارات على مستوى الدولة بواقع 2 مركز (بنين ـ بنات) بكل إمارة في الفترة من 7 يوليو وحتى 2 أغسطس.

احتياجات

تتيح مؤسسة الأمل التطوعية وهي مؤسسة اجتماعية متخصصة في تلبية الاحتياجات في مختلف المجتمعات على مستوى العالم، فرصة التطوع للمساهمة في ترميم دار المسنين بقرية متبيبو زنجبار بتنزانيا ويعاني المركز من مبناه القديم الذي تم بناؤه منذ 1964.