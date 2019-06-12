افتتاح مصنع الثلج بأم القيوين خلال 10 أيام

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن مصنع الثلج الذي تم البدء في أعماله منذ 8 أشهر قد اكتمل بعد تجهيزه وإدخال التيار الكهربائي، وأن الافتتاح سوف يكون بعد 10 أيام، حيث يغطي المصنع كافة احتياجات الصيادين والبالغ عددهم 350 صياداً فاعلين ومنضوين تحت لواء جمعية الصيادين بالإمارة، إضافة إلى تلبيته احتياجات أصحاب الدكك والمستهلكين، واحتياجات الصيادين من خارج الإمارة، لافتاً إلى أن المصنع يعد مكرمة للصيادين ودعماً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، بهدف تخفيف العبء عن الصيادين، وحتى تكون مهنة الصيد أكثر جذباً للصيادين المواطنين.

وأضاف رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إن المصنع عبارة عن جزأين، وينتج يومياً 560 قالب ثلج، وأن سوق السمك يستهلك 200 كيس من الثلج بخلاف المستهلكين والدكك، مبيناً أن سعر الكيس الواحد سوف يباع للصياد بـ 10 دراهم، شامل الضريبة، علماً بأن سعر الكيس الواحد من الثلج في الأسواق يباع بـ 12 درهماً، وسيتم توزيع أرباح المصنع على الصيادين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مخزنين للثلج أحدهما يخزن 40 طناً من الثلج، وهي كمية تكفي لمدة 5 أيام في حال حصل عطل مفاجئ للمصنع، إضافة إلى مخزن آخر في مرسى الميدان بهدف التخفيف عن الصيادين.

معدات

وأوضح أن إدارة الجمعية الجديدة توفر للصيادين 400 صنف من معدات الصيد وبأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الصيادين، أبرزها توفير أجهزة الملاحة (GPS)، كما توفر الجمعية كافة مستلزمات قطع الغيار للمحركات، وصيانة القوارب والمحركات في الورشة البحرية التابعة للجمعية بصورة دورية.

كما ستعقد الجمعية مستقبلاً عدة اتفاقيات مع شركات محلية عاملة في مجال الصيد من أجل توفير كافة لوازم الصيد وبحسب رغبة الصيادين.