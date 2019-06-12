توقيع عقد شراء 373 حافلة لدعم خطة النقل بدبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد شراء 373 حافلة من نوع فولفو SB3، إضافة إلى عقد صيانة مدة 10 سنوات، لدعم خطة النقل في إمارة دبي ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة، وتتميز الحافلات الجديدة بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بتكلفة 474 مليون درهم، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة فولفو هوكن أغنيفال رئيس فولفو للحافلات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

استراتيجية

وقال مطر الطاير: يأتي شراء الحافلات الجديدة في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

وأضاف: يتضمن العقد شراء 373 حافلة من نوع (فولفو) ذات مستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، وتتميز بمحرك «يورو 6» الصديقة للبيئة وبمعايير سلامة أعلى وقابلية استيعاب للتكنولوجيا والتطورات المستقبلية، وهي مصنفة ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات (Class II)، وهو ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية وعلى الطرق الطويلة السريعة (Inter-Urban)، كما أنها مهيأة لمتطلبات البنية التحتية لأنظمة المواصلات الذكية (ITxPT) بحيث تكون قابلة للتطوير مستقبلاً مع توافر قاعدة لتخزين بيانات الحافلات داخل الدولة (UAE Cloud).

متابعة

وتتسع كل حافلة لـ74 راكباً، مشيراً إلى أن الحافلات الجديدة مزودة شاشات تفاعلية (Interactive Touch Screen) تعمل باللمس لعرض معلومات فورية عن رحلة الحافلة، وكذلك زودت نظام رقيب (Driver Behavior Monitoring System) لمتابعة وتحسين سلوك السائقين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة لتعزيز معايير السلامة في الحافلات، ونظام راصد الإلكتروني (Automated Passenger Counting) لتسجيل عدد الركاب الفعلي مقارنة بنظام الدفع للتحصيل الآلي، بهدف تقليل التهرب من دفع التعرفة، وكذلك نظام إلكتروني لتحديد هوية السائق داخل الحافلة (Driver Identity Authentication) وربطه مع نظام التشغيل، كما زودت الحافلات مقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وأحزمة أمان في المنطقة المخصصة للعائلات يمكن تعديلها لتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتصميم انسيابي يعكس صورة الحداثة في دبي.

تقييم

من جانبه قال هاكان اغنيفول رئيس فولفو للحافلات إنه جرى تقييم هذه المناقصة على أساس مقارنة التكلفة الإجمالية للملكية بما في ذلك الوقود والتكاليف التشغيلية، وبرز أن عرض فولفو كان الخيار الأكثر تنافسية، ويعد هذا العقد تقديراً للقيمة التي نقدمها لهيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: نجحت الحافلات المزودة محركات يورو 6 (B8RLE) في إثبات جدارتها على مستوى العالم، وما زالت ترسي معايير الصناعة في ترشيد استخدام الوقود، وسهولة السياقة، وتكاليف دورة الحياة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: روعي في شراء الحافلات الجديدة أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وذلك انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يساهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول "أصحاب الهمم"، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، ومدخل لوصلات يو إس بي (USB) المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها الأنظمة الذكية.

99

أوضح مطر الطاير أنه تم تزويد 99 حافلة تصميماً داخلياً مختلفاً عن باقي الحافلات، حيث توفر مساحة أكبر لوقوف الركاب وهو ما يزيد العدد الإجمالي للركاب، وهو حل عملي للنقل ضمن المسافات القصيرة، وزودت هذه الحافلات شاشات تفاعلية (Interactive Touch Screen).