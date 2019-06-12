ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يترأس الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة «الانتوساي» وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الثانية لاجتماع الفريق الدولي المعني بمكافحة الفساد للكميات الكبيرة للموجودات والأصول المتأتية من الفساد، خلال الفترة من 12-14يونيو الجاري.

ويبحث الاجتماع في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وعلى رأسها النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في العاصمة ليما نهاية العام الماضي والذي أوصى بأهمية التعاون بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وصرح العميمي بأن الأضرار الناتجة عن أعمال الفساد تمثل أكبر خطر يهدد استقرار الأمن والسلم الدوليين، وذلك لما تقدمه الأموال المتأتية من الفساد من إذكاء للنزاعات الإقليمية .