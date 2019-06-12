ولي عهد الشارقة: ترسيخ الثقافة الانتخابية في المجتمع الإماراتي ضرورة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاركة كافة أفراد المجتمع في المسؤولية الوطنية واتخاذ القرارات من شأنها الارتقاء بكافة مناحي الحياة والمحافظة على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي. جاء ذلك خلال لقاء سموه لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

وأشار سموه إلى أهمية ترسيخ الثقافة الانتخابية في المجتمع الإماراتي والعمل من جميع الناخبين والمرشحين في الإمارة على تقديم صورة مشرفة ومتميزة لسير العملية الانتخابية وفق الخطط الموضوعة لها للإشراك الفعال للمواطن.

واطلع سموه على مهام لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي تعد إحدى لجان الإمارات وتمثل أحد الأجهزة التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات.

وتعرف سموه على اختصاصات اللجنة وكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في إمارة الشارقة وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات.

وقدم أعضاء اللجنة شكرهم لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي على دعمه لعمل اللجنة وتوجيهات سموه لضمان نجاح سير العملية الانتخابية في الإمارة.

وإلى ذلك عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وتأتي الجلسة ضمن الاجتماعات الأسبوعية الاعتيادية للمجلس والتي دأب خلالها على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون إمارة الشارقة وإصدار القرارات والقوانين لتحقيق رؤية الإمارة.

واعتمد المجلس الحساب الختامي لحكومة الشارقة لعام 2018، حيث استعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية التقرير الختامي الذي تضمن الخلاصة التنفيذية، إلى جانب بيان مقارنة المصروفات والإيرادات، وتصنيف النفقات، والحساب الختامي للجهات الحكومية، وللجهات المستقلة، وقدم المجلس شكره وتقديره لفريق عمل الدائرة على ما تم من جهود لإعداد الميزانية العامة لحكومة الشارقة.

وناقش المجلس مشروع قرار المجلس بشأن تنظيم الصيد الترفيهي للأسماك في إمارة الشارقة، وبعد مناقشة مواد وبنود القرار وإبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حولها، وجه المجلس بالأخذ بها وتضمينها مشروع القرار. كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات التطويرية المقدمة من هيئة الوقاية والسلامة والتي من شأنها توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مختلف المباني والمواقع ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حول المقترحات.

واعتمد المجلس مقترح إعفاء المشاريع المدعمة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من الرسوم، وذلك مدة سنتين إضافيتين.

وضمن ما استجد من أعمال اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الـ19 لدور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الـ9 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد غداً. واطلع المجلس على المراسيم الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.