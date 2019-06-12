جامعة دبي و«وورلد ميشن» تتعاونان لمحاكاة العيش على المريخ

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة وورلد ميشن وورلد لإطلاق مختبر «ميشن زي» أو Mission Z لمحاكاة العيش على كوكب المريخ، وذلك تماشياً مع مبادرات دبي لبناء أذكى مدينة في المستقبل، حيث وقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، ونائب رئيس الجمعية الصينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني الدولي سيمون ليو من أجل اكتشاف أسرار وخبايا الفضاء ودفع البشرية نحو أفق جديدة من الابتكارات التكنولوجية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مختبرات المستقبل للمريخ، ودعم المشاريع التنموية والبيئية والاقتصادية التي تسمح للبشر العيش والنمو على المريخ.

وإلى ذلك أوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي لـ«البيان» أن المختبر سينطلق على مراحل عدة بعد الانتهاء من دراسة المشروع ووضع آليات تنفيذه بحيث يتم إنشاء المختبر في مقر الجامعة بمدينة دبي الأكاديمية العالمية لعمل نموذج يحاكي البيئة على كوكب المريخ، انطلاقاً من التشابه الكبير بين تضاريس دولة الإمارات والمريخ.

وأضاف أن نموذج المحاكاة الذي سيتم إنشاؤه في مقر الجامعة سيشرك فيه الأكاديميين بالجامعة بالإضافة إلى طلبة الجامعة.

موارد

وسيشارك في المشروع شركة ميشن زد، ومرسن زد سيتي ستاشن، ومركز الفضاء ووزارة الذكاء الاصطناعي، وسوف تسهم الجامعة في هذه المشروع من خلال توفير مواردها بما في ذلك مواردها البشرية وأساتذتها وطلابها إضافة إلى صفوفها ومختبراتها والمكاتب والمعدات.