إطلاق حملات توعوية صحية للحجاج

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي حملات توعوية صحية، تشمل الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية للحج والعمرة 1440، والاحتياطات الصحية الواجب اتخاذها قبل وأثناء السفر، لضمان حج صحي وآمن هذا العام.

وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، أنها شكّلت لجنة تنسيق مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة تضم مديري إدارات وفرقاً من الأطباء الأخصائيين وكوادر تمريضية وفنية متخصصة في الطب الوقائي والتحصين وطب الحشود.

مؤكدة توفير التطعيمات الأساسية والاختيارية كالسحايا والمكورات الرئوية والإنفلونزا الموسمية، لضمان وقاية الحجاج من الأمراض المعدية ولا سيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع التأكيد على ضرورة أخذ التطعيمات قبل السفر لأداء الفريضة بـ15 يوماً.

تنسيق

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وجود تنسيق عالي المستوى بين جهود مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم ورعاية شؤون قوافل الحجاج المتوافدة إلى الأراضي المقدسة، بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج من دون التعرض لأي مشاكل صحية.

وأشار الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس البعثة الطبية للحج إلى حرص الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات الطبية والتنظيمية لضمان خدمة حجاج الدولة بأعلى المعايير، مؤكداً توافر عيادات طبية مجهزة بأحدث المعدات والمستلزمات الطبية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منى وعرفات إضافة إلى فرق طبية متنقلة وسيارات إسعاف مجهزة، وخطوط ساخنة للرد على استفسارات الحجاج الصحية.

تنظيم

ونوّه إلى تنظيم الوزارة برنامج تدريب الأطباء المسجلين في نظام الحج على الكشف الطبي للحجاج والتطعيمات والاشتراطات الصحية، والذي ضم حوالي 140 من الأطباء العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع إمارات الدولة.

وأشارت الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي إلى أهمية مراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية قبل السفر بفترة كافية، حيث يقوم الأطباء الأخصائيون بتقديم المشورات الصحية للحجاج والرد على استفساراتهم وإرشادهم لاتخاذ التدابير الوقائية.

من ناحيتها أشارت الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم التحصين بالوزارة إلى الأهمية القصوى للتطعيمات، كونها تعد أنجح التدابير الوقائية وأكثرها فعالية، لذا تشترط وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جميع الحجاج تلقي لقاح إلزامي ضد التهاب السحايا حسب اشتراطات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

مشورة

بدورها، دعت الدكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية لأخذ المشورة والتطعيمات اللازمة، كما أكدت حرص هيئة الصحة بدبي سنوياً على تقديم البرامج وحملات التوعية للحجاج لضمان صحتهم وسلامتهم.

إجراءات

قالت الدكتورة إلهام النعيمي، من قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي إنه عند التخطيط لرحلة الحج، يجب على الحاج القيام ببعض الإجراءات الصحِّية والوقائية التي تعينه على تأدية المناسك من دون التعرُّض لمشكلات صحِّية، وشددت على ضرورة الحصول على التطعيمات اللازمة، وأوضحت أن هيئة الصحة بدبي قامت بتوفير خط ساخن على مدار الساعة لخدمة الحجاج للإجابة على استفسارات الحجاج من داخل وخارج الدولة.