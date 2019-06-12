«إقامة دبي» تُنهي إجراءات مليون و302 ألف مسافر خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية في جميع منافذ دبي خلال إجازة عيد الفطر السعيد ما بين 30 مايو حتى 8 يونيو الجاري، بلغت مليوناً و302 ألف و 460 حركة للمسافرين خلال الفترة نفسها، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ الجوية مليوناً و 175 ألف مسافر، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية 113 ألف مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 14 ألفاً و 460 مسافراً.

وقد أنهى منفذ حتا البري خلال آخر يوم في العطلة إجراءات 16 ألفاً و 803 مسافرين، كما كشفت الإدارة عن إحصائيات معاملات أذونات الدخول والإقامة المنجزة خلال فترة عيد الفطر خلال الفترة نفسها، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 253 ألف معاملة.

122 بوابة

كما وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية والمنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي والبالغ عددها 122 بوابة إلى 352 ألفاً و 306 مستخدمين.

الأمر الذي ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منافذ دبي الجوية، ويتبين ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذا النوع من الخدمات الذكية التي تقدمها إقامة دبي في مطارات دبي الذي لا يتوانى عن تقديم أحدث الخدمات الذكية للمسافرين.

وقد اعتمدت «إقامة دبي» جدول مناوبات خلال عطلة العيد لإنجاز الخدمات لمراجعي الإدارة ومراكزها الخارجية خلال أيام العطلةـ حيث إن فريق مركز اتصال «آمر» استمر في متابعة عمله لتلقي مكالمات المتعاملين، حيث تلقى المركز 12 ألفاً و 500 مكالمة خلال فترة العطلة تضمنت خدمات الرد الآلي حول بعض الخدمات ومنها الاستفسار عن إنجاز المعاملات، والمحادثات الالكترونية.

آليات

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي:«أن إقامة دبي حرصت على وضع آليات عمل متكاملة وفق أفضل الدراسات والممارسات العالمية لتسهيل حركة المسافرين عبر منافذ دبي واتخاذ كافة التدابير الأمنية لضمان سلامتهم، وذلك في ظل تزايد أعداد المسافرين القادمين والمغادرين ولاسيما في فترة الأعياد والعطلات الرسمية».

جاء ذلك خلال زيارة المري لقطاع المنافذ الجوية في مطارات دبي وحرصه على متابعة سير العمل والاطمئنان على حركة الدخول والخروج خلال عطلة أيام عيد الفطر.