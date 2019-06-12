«كهرباء دبي» تُطلع وفداً برازيلياً على مشاريعها الرائدة

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ريكاردو ساليس، وزير البيئة لجمهورية البرازيل الاتحادية على رأس وفد رفيع المستوى، ضم فرناندو لويسليمو سايقريجا، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من: المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع الابتكار والمستقبل، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي. كما حضر اللقاء عبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

مساهمة

وبعد ترحيبه بالوفد الزائر، أكّد سعيد محمد الطاير أهمية تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات البرازيلية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات البرازيلية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة لا سيما في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة والتحول الرقمي والأتمتة.

واستعرض الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في كل المجالات.

كما تسعى لتحقيق استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي تهدف لخفض هذه الانبعاثات بنحو 16% بحلول 2021.كما تطرق الطاير لخبرات وتجارب الهيئة في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، موضحاً أنه لدى الهيئة استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى الأعوام الـ 5 المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة.

تميز

وأكد الطاير أنه لدى الهيئة قدرة إنتاجية تبلغ 11,100 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه يومياً، حيث تعمل الهيئة على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.

اهتمام

أبدى الجانب البرازيلي اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، حيث أثنى وزير البيئة البرازيلي على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وجهود الهيئة الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، لافتاً إلى أهمية تبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة.