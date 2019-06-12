طقس اليوم بين الصحو والغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ويكون الطقس رطباً خلال الليل وصباح اليوم على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية نهاراً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة أحياناً، والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:43 والمد الثاني عند 21:40 والجزر الأول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:01.