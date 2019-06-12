ورشة حكومة دبي تعزز الخبرات العملية للطلبة

المصدر: دبي - البيان

نظّمت «ورشة حكومة دبي» دورة تدريبية لطلبة «معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني»، للارتقاء بمعارفهم النظرية وتعزيز خبراتهم العملية وفق آليات تدريبية داعمة للتخصصات الهندسية، لاسيّما الميكانيكية والكهربائية، وجاء ذلك في إطار التزام الورشة بإطلاق برامج تدريبية متكاملة في مجال الصيانة الهندسية؛ لإثراء معرفة ومهارة الطلبة فيما يتعلق بصيانة السيارات، بما يتواءم وأفضل الممارسات المهنية وأعلى المواصفات الدولية.

وأكّد فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، التزام الورشة بمواصلة مسيرة تقديم أفضل برامج التدريب العملي للشباب الإماراتي الواعد، تماشياً مع مساعيها الرامية إلى دعم التوجه الوطني نحو بناء المعارف والاستثمار في المواهب الواعدة والمؤهلة لدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها دولة الإمارات.

ولفت الرئيسي إلى أهمية التعاون مع «معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني» استكمالاً لنجاح الورشة في تأسيس شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة داخل الدولة، بما يحفز بيئة الأعمال ويعزز روح الإبداع والمعرفة والابتكار في صفوف الشباب المواطن.

واختتم الرئيسي: «يأتي البرنامج التدريبي الذي أقيم مؤخراً في مقر الورشة بمثابة خطوة متقدمة على درب تقديم التدريب الأكاديمي والعملي والتطوير التنفيذي للموظفين والطلبة، من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لرفد الكوادر البشرية بأعلى المهارات الوظيفية والمهنية والتكنولوجية».