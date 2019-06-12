بلدية أبوظبي تنجز 90 ألف معاملة عبر «سمارت هب» الرقمية

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

سجلت بلدية مدينة أبوظبي نحو 90 ألف معاملة عبر المنصة الرقمية (سمارت هب)، وذلك خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2019.

وسجلت بلدية مدينة أبوظبي 14 ألفاً و662 معاملة رقمية خلال شهر مايو الماضي، و24 ألفاً و765 معاملة خلال أبريل، و17 ألفاً و988 معاملة خلال يناير الماضي 2019، منها 12826 معاملة تختص بخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، كما أنجزت 16470 ألف معاملة خلال فبراير الماضي.

كما سجلت البلدية خلال مايو الماضي 2019 نحو 9 آلاف و790 معاملة لخدمات الأراضي والتسجيل العقاري، وألفان و346 معاملة لخدمات البيانات المكانية، و887 معاملة لخدمات المواد الغذائية، و603 خدمات تسجيل، 332 معاملة لخدمة قيد المهندسين، و204 معاملات لخدمة تطوير الطرق والبنية التحتية من طلبات المواطنين، و186 معاملة لخدمة تراخيص البناء للمالك، و89 معاملة لخدمات تراخيص المهن، و19 معاملة لخدمات الاستثمار، و26 خدمة مجتمعية.

وكانت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات قد أنجزت ديسمبر الماضي 2018 مشروع التحول الرقمي الكامل لخدماتها، تنفيذاً لتوجيهات وأوامر القيادة الحكيمة وإيفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها، حيث نجحت فرق العمل في أتمتة الخدمات لتصبح حزمة واحدة على منصة الخدمات الذكية «سمارت هب» ضمن المنصة الحكومية الشاملة للخدمات (سمارت باس).

وشهد شهر أبريل الماضي إطلاق أربع خدمات رقمية، كما طورت البلدية نافذة الخدمات الموحدة والتي تشمل 12 خدمة رقمية لتتلاءم مع الخدمات الجديدة، وفي شهر يونيو من العام الحالي أطلقت البلدية كذلك 11 خدمة رقمية جديدة على مستوى بلديات إمارة أبوظبي، أما شهر يوليو فقد شهد إطلاق دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 خدمة رقمية جديدة، كما سخرت الدائرة - لأول مرة - الذكاء الصناعي (‏AI) وتوظيفه في خدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في تقديم الخدمات.

وفي شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2018، أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات من خلال بلدياتها الثلاث 11 خدمة رقمية جديدة، وفي سبتمبر أعلنت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أنها استكملت خطة التحول الرقمي لخدمات تسجيل العقود الإيجارية لتصبح الآن بنسبة 100% رقمية على مستوى البلديات الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية منطقة الظفرة).