الانتهاء من تطوير منطقة الزاهية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ودائرة النقل كافة أعمال مشروع تطوير منطقة الزاهية بتكلفة 258.8 مليون درهم، ونفذ المشروع على مساحة 277.5 ألف متر مربع مقسمة إلى 69 ألف متر مربع طرق رئيسية و43.3 ألف متر مربع طرق فرعية و164 ألف متر مربع مساحات تجميل للشوارع التي تدخل ضمن المشروع .

وأوضحت البلدية أن المشروع تضمن تأهيل وتطوير مرافق خدمة وتحسين الحركة المرورية وممرات المشاة وأعمال بنية تحتية «اتصالات وشبكات المياه والكهرباء» شاملة أعمال التوصيل بالشبكات الرئيسية وأعمال إنارة الشوارع وتركيب اللوحات المرورية وأعمال شبكات صرف مياه الأمطار.

وتم تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لا سيما أن هذه المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمن مشروع تطوير الزاهية الربط مع أربعة جسور تستهدف الربط مع جزيرة المارية، بالإضافة إلى 11 تقاطعاً مرورياً، و10 ممرات لتقاطعات المشاة.