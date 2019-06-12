قرار إلغاء الإجازة القضائية يدخل حيز التنفيذ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

دخل قرار دائرة القضاء أبوظبي، إلغاء الإجازة القضائية في جميع محاكم أبوظبي، حيز التنفيذ، اعتباراً من الأسبوع الجاري، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة لتفعيل نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم سرعة الإنجاز. ويمثل القرار سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً كونه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، كما يأتي ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية في إمارة أبوظبي، وضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم. وبهذا القرار تكون أبواب المحاكم مفتوحة أمام جميع المتعاملين، بعد أن كانت نسبة كبيرة منها مغلقة خلال الصيف، لفترة تصل إلى نحو شهرين ونصف تقريباً.