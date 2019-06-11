طرق دبي تدعم خطة النقل في الإمارة بـ 373 حافلة جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات عقد شراء 373 حافلة من نوع فولفو SB3، بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 10 سنوات، لدعم خطة النقل في إمارة دبي ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة، وتتميز الحافلات الجديدة بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة "يورو 6" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتكلفة 474 مليون درهم، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن شركة فولفو السيد هوكن أغنيفال رئيس فولفو للحافلات، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعن الاتفاقية قال مطر الطاير: يأتي شراء الحافلات الجديدة في إطار خطة استراتيجية متكاملة وضعتها الهيئة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي في إمارة دبي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، ومواكبة النمو المستمر في أعداد مستخدمي حافلات المواصلات العامة، وسعي الهيئة لجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان وصولاً لرفع نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول عام 2030، من خلال توفير بدائل نقل جماعي تتميز بجودتها العالية وتكاليفها المقبولة وتغطيتها الجغرافية الشاملة، وتحقيق التكامل بين جميع وسائل النقل الجماعي.

أمان ورفاهية

وأضاف: يتضمن العقد شراء 373 حافلة من نوع (فولفو) ذات مستوى عال من الأمان والرفاهية والجودة، وتتميز بمحرك "يورو 6" الصديقة للبيئة وبمعايير سلامة أعلى وقابلية استيعاب للتكنولوجيا والتطورات المستقبلية، وهي مصنفه ضمن الفئة الثانية لتصنيف الأمم المتحدة للمركبات (Class II)، وهو ما يعطي مرونة في تشغيل الحافلات على الخطوط الحضرية وعلى الطرق الطويلة السريعة (Inter-Urban)، وهي مهيئة كذلك بمتطلبات البنية التحتية لأنظمة المواصلات الذكية وهو ما يزيد العدد الإجمالي للركاب، وهو حل عملي للنقل ضمن المسافات القصيرة، وزودت هذه الحافلات بشاشات تفاعلية.

تنافسية عالية

من جانبه قال السيد هاكان اغنيفول رئيس فولفو للحافلات: نشعر بالفخر والامتنان للثقة التي أولتها هيئة الطرق والمواصلات لشركة فولفو، وجرى تقييم هذه المناقصة على أساس مقارنة التكلفة الإجمالية للملكية بما في ذلك الوقود والتكاليف التشغيلية، وبرز أن عرض فولفو كان الخيار الأكثر تنافسية، ويعد هذا العقد تقديرا للقيمة التي نقدمها لهيئة الطرق والمواصلات.

وأضاف: نجحت الحافلات المزودة بمحركات يورو 6 (B8RLE) في إثبات جدارتها على مستوى العالم، ومازالت ترسي معايير الصناعة في ترشيد استخدام الوقود، وسهولة السياقة، وتكاليف دورة الحياة.

ومن جهته قال السيد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة: روعي في شراء الحافلات الجديدة أن تكون مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة، حيث تعد "السلامة والاستدامة البيئية" إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول (أصحاب الهمم)، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، ومدخل لوصلات يو إس بي (USB) المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها بالأنظمة الذكية.