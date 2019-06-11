"إقامة دبي" تنهي إجراءات مليون و302 ألف و460 مسافر خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أنهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك إجراءات مليون و302 ألف و 460 مسافر في جميع منافذ دبي الجوية والبحرية والبرية، استحوذت فيها المنافذ الجوية على النسبة الأعلى في حركة الدخول وخروج المسافرين بواقع مليون و 175 ألف مسافر، تلاه عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية بواقع 113ألف مسافر، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المنافذ البحرية 14 ألف و 460 مسافر ، كما أنهت إقامة دبي خلال نفس الفترة 253 ألف معاملة أذونات دخول وإقامة.



و وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية والمنتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي والبالغ عددهم 122 بوابة إلى 352 ألف و 306 مستخدم، الأمر الذي ساهم في سرعة إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منافذ دبي الجوية، ويتبين ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يشير إلى اقبال الناس على استخدام هذا النوع من الخدمات الذكية التي تقدمها إقامة دبي في مطارات دبي الذي لا يتوانى عن تقديم أحدث الخدمات الذكية للمسافرين.

12.5 ألف مكالمة

وقد اعتمدت إقامة دبي جدول مناوبات خلال عطلة العيد لإنجاز الخدمات لمراجعي الإدارة ومراكزها الخارجية خلال أيام العطلةـ حيث أن فريق مركز اتصال " آمر" استمر في متابعة عمله لتلقي مكالمات المتعاملين ، حيث تلقى المركز 12 ألف و 500 مكالمة خلال فترة العطلة تضمنت خدمات الرد الآلي حول بعض الخدمات ومنها الاستفسار عن انجاز المعاملات ، والمحادثات الالكتروني

ويعمل مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين، و قد استطاع العديد من المواطنين عبر المركز تجديد جوازات سفرهم في مدة لا تتعدى الدقائق حيث تم تجديد 320 جواز سفر خلال فترة العطلة.