محاكم رأس الخيمة تطور 51 خدمة إلكترونية للطلبات القضائية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة تحويل 51 خدمة للطلبات القضائية إلى إلكترونية بالكامل، عبر تفعيل الخدمات الجديدة والتي بدأتها في قسم التنفيذ، خلال مطلع شهر مايو الماضي، والتي تمكن المتعاملين والمحامين من تقديم طلباتهم عن بعد دون الحاجة للحضور إلى مقر المحاكم، ويأتي ذلك ضمن مبادراتها الإلكترونية والرقمية في إطار استراتيجيتها نحو "محاكم بلا ورق".

وأوضح إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن خدمة طلبات التنفيذ الإلكتروني شهدت إقبالاً متزايداً عليها، بالإضافة إلى تنامي عدد المستفيدين، والتي استفاد منها جميع مكاتب المحاماة، حيث تتمحور أهمية هذه الخدمة في توفير الكثير من الوقت والجهد والعناء عليهم، دون حضورهم إلى مقر الدائرة، ما أسفر عن انخفاض عدد المراجعين لمراكز إسعاد المتعاملين بالمحاكم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة الكترونيا بلغ 580 طلبا، قدمها 44 مكتب للمحاماة خلال شهر واحد، وجاري العمل على استقبال كافة طلبات التنفيذ إلكترونياً، مبينا أنه كان من أكثر الطلبات القضائية التي تقدمت بها مكاتب المحاماة هي طلبات الاستعلام والأذونات والإعلان والحجوزات والبيوع

وأكد الزعابي، سعي دائرة المحاكم لتعزيز ثقافة استخدام خدماتها الرقمية، وتلمس احتياجات متعامليها، وبذل المزيد من الجهود لتوسعة تقديم جميع الخدمات إلى إلكترونية ورقمية وتحولها بشكل كامل، من أجل نيل رضاء المتعاملين وسعادتهم، بما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة.