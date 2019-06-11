اتفاقية شراكة بين «أبوظبي الأول» و«أبوظبي للدعم الاجتماعي»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لتوفير حل تقني متقدم لإصدار بطاقات مصرفية ولتيسير الدفعات، تمكن المستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من صرف الدعم المالي بكل سهولة ويسر.

ويشكل هذا التعاون المبادرة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي ينظمها البنك في إطار حملة «ننمو معاً» التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

وتتيح الاتفاقية للمستفيدين من برنامج الدعم استخدام البطاقات المصرفية لإجراء السحوبات النقدية، ودفع قيمة المشتريات بسرعة وسهولة. وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «بالاستفادة من أحدث تقنيات الدفع العصرية، تمكنا من تطوير حل تقني متقدم يتيح للمستفيدين من برنامج الدعم الوصول إلى المساعدات المالية بسرعة وكفاءة، ويساهم في الوقت ذاته في التخفيف من الأعباء التشغيلية والإدارية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويمكنها من تكريس الموارد لإدارة الأعمال والمبادرات القيمة الأخرى».

وقال المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «أسندت إلى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مهمة تطوير برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود في مختلف أنحاء الإمارة، بما يحقق الاكتفاء والاستقلالية المالية».

كما قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يتطلع بنك أبوظبي الأول للمساهمة في دعم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية».