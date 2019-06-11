شرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية تبحثان التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

قام دنغ ويبينغ، نائب وزير الأمن العام في وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له بزيارة إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبالهم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك في إطار بحث التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات

ورحب اللواء المري بالوفد الضيف بحضور السيد لي شيو هانغ، القنصل العام الصيني، والقنصل شيو هاي فينغ، ومن جانب شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وحرص القيادة الرشيدة على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الصيني لشرطة دبي تعتبر انعكاساً لتلك العلاقة بين الجانبين.

تعزيز

وأكد اللواء المري، خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجهود الجبارة التي تقوم بها الشرطة الإماراتية بقيادة وزارة الداخلية، جعلت الإمارات واحة أمن وأمان.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن مشاركات القيادة العامة لشرطة دبي مع الجالية الصينية في احتفالاتها المختلفة، بالإضافة إلى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية التي نظمتها شرطة دبي خلال الفترة الماضية.

مركز القيادة والسيطرة

وعقب اللقاء اصطحب القائد العام لشرطة دبي، نائب وزير الأمن العام الصيني، والوفد المرافق إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقبالهم العقيد تركي بن فارس، مدير الإدارة، الذي قدم للوفد الضيف شرحاً حول أهم الأنظمة الموجودة في الإدارة، والتطور الذي حققته الإدارة في مجال خدمة المجتمع وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات، وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي.

مشروع عيون

بدوره، قدم العميد جمال الجلاف شرحاً للوفد الصيني حول مشروع «برنامج عيون»، الذي وضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة وتحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، حيث يعمل النظام على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة.

تبادل الدروع

وفي ختام الزيارة، تبادل اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، الدروع التذكارية مع نائب وزير الأمن العام الصيني، الذي عبر عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي.

مركز الشرطة الذكي

قام نائب وزير الأمن العام بزيارة إلى مركز الشرطة الذكي في لامير بمنطقة جميرا، قدم خلالها اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، شرحاً حول خدمات مركز الشرطة الذكي، والبالغ عددها 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية، والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، هذا إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.