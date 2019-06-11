شرطة دبي تضم «الشامسي هولدينجز» إلى عروض بطاقة إسعاد

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي إلى عروضها، مجموعة «الشامسي هولدينجز»، موفرة بذلك خصومات لحاملي بطاقة إسعاد تصل إلى 25% على كافة الملابس والإكسسوارات التي تحمل الماركات العالمية التي تعرضها المجموعة في معارضها المنتشرة في كافة إمارات الدولة.

وقالت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد: إن اللجنة تواصل عملها بحرص وفاعلية لاستقدام أهم وأكبر العروض في مختلف القطاعات الاثنى عشر، بما يرسخ من مقومات وأسباب السعادة لكافة حاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وموظفي الجهات الحكومية التي انضمت إلينا، ويساهم في مضاعفة العمل، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين. وأوضحت العامري أن موقع بطاقة إسعاد الإلكتروني يتيح لحاملي البطاقة إمكانية الاطلاع على كافة العروض والمزايا.