«صحة دبي» تطلق حملة لتحسين صحة الفم والأسنان لمرضى الثلاسيميا

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة في دبي أمس حملة طبية متكاملة للمسح الفموي لمرضى الثلاسيميا، بهدف تحسين الحالة الفموية لهذه الحالات، ووضع خطط العلاج المناسبة لكل حالة وإتمام علاجها، إلى جانب توفير المزيد من الخدمات الطبية الوقائية لصحة الفم من خلال عيادات الأسنان، وذلك ضمن منظومة العناية الشاملة لهذه الفئة من المرضى، التي توليها الهيئة جل اهتمامها، وتعمل على تحقيق رضاها وسعادتها.

وتأتي الحملة التي تستمر قرابة شهر بمبادرة من إدارة خدمات طب الأسنان وتعاون إدارة مركز دبي للثلاسيميا في الهيئة، وتستهدف إجراء المسوحات والفحوصات الشاملة للحالة الفموية لقرابة 800 مريض، يرعاهم مركز الثلاسيميا، وذلك بواقع 40 مريضاً في اليوم.

ومن جانبها قالت الدكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان:«إن الحملة تأتي توافقاً مع أجندة هيئة الصحة بدبي الخاصة بأنشطة ومبادرات «عام التسامح»، كما تنطلق الحملة ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى تعزيز صحة الفم والأسنان، وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأمراض وإجراء الفحوصات والمراجعات الدورية للمتعاملين مع عيادات الأسنان التابعة للهيئة».