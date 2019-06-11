«خليفة التخصصي» يطلق الفحص التفصيلي لجينات الأورام الصلبة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلق مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشخيصاً جديداً في مختبراته يعتمد على الفحص التفصيلي «Fusion Transcript» لتحديد نوع الأورام الصلبة بشكل دقيق والعلاج الناجع والفعال للأورام.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ، المدير التنفيذي للمستشفى، أن هذا الفحص يتم من خلال إعادة الترتيب للمؤشرات الحيوية الجينية ALK, ROS-1, RET, NTRK-1 باستخدام تقنية التسلسل الجيل القــــادم، والذي يعد من الفحوصات المهمة جـــداً في تحديد نوع الأورام الصلبة بشكــل دقيــق مما يرفع من كفاءة مختبرات علم الأمراض.

وأشار إلى أن هذا الفحص التشخيصي يتم باستخدام عينات من الحمـض النووي الريبي RNA المستخرج من أنسجـة الورم الصلب وبوجه الخصوص أورام الرئـة، كمــا يكشف الفحص الجيني NTRK-1 والــذي يعتبر من الفحوصات النادرة عالمياً والتــي تهدف إلى تحديد العلاج المناسب والدقيـــق لمجموعة واسعة من أنواع الأورام أهمهـــا سرطان القولون والرحم والغدة الدرقيـــة.

وأضــاف: هـــذا الفحــص يعد الأول من نوعه في الإمارات من حيث التقنيــة المستخدمة NGS ومن حيث عدد الجينـــات التي يتم تحليلها في نفس الفحص، حيث تم إجراؤه على 10 حالات منذ إطلاقه مؤخراً.