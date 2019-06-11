رئيس الدولة يمنح سفير باكستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الباكستاني الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقد قلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سفير باكستان الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وباكستان في المجالات كافة.

من جانبه أعرب معظم أحمد خان عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات إقليمياً ودولياً.

كما توجّه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.