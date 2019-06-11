حمد الشرقي يستقبل عبدالله آل بركت

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة أمس المقدم الدكتور عبدالله علي آل بركت مدير إدارة الاستثمار والترشيد المالي في شرطة دبي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في مجال المحاسبة من جامعة الإدارة والعلوم MSU في ماليزيا.

وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة المقدم الدكتور عبدالله علي آل بركت على هذا الإنجاز، متمنياً له التوفيق في عمله.

شكر

وأعرب آل بركت عن شكره لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على هذا الاستقبال ودعم سموه البارز والمستمر لطلبة الدراسات العليا.

وأهدى المقدم الدكتور عبدالله علي آل بركت صاحب السمو حاكم الفجيرة نسخة من رسالة الدكتوراه.

حضر اللقاء محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري.