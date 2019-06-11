بحثا هاتفياً تطوير العلاقات

محمد بن زايد وبوتين يؤكدان أهمية التنسيق بين البلدين لضمان استقرار الخليج والشرق الأوسط

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس اتصالاً هاتفياً من فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما وتطلعاتهما.

تطورات

واستعرض الجانبان خلال الاتصال أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد سموه والرئيس فلاديمير بوتين أهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لضمان الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

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