تنظيم العرس الجماعي الأول في المرفأ غداً

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم الاتحاد النسائي العام غداً العرس الجماعي الأول في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة تحت شعار «أفراح المرفأ .. تطبيق رؤية أم الإمارات».

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام في كلمة ألقتها نيابة عنها فاطمة المحرزي مديرة إدارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الاتحاد بأبوظبي أن مبادرة العرس الجماعي الأول «أفراح المرفأ» تهدف إلى دعم السعادة الإنسانية وتماسك الروابط الأسرية وتيسير أمور الشباب المقبلين على الزواج.

وأكدت:«أن مبادرة العرس الجماعي الأول «أفراح المرفأ» تأتي ضمن التوجيهات السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الهادفة لتحقيق إحدى الأولويات الوطنية المتمثلة في مجتمع متلاحم من خلال المحافظة على مبادئ التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع وتهدف المبادرة إلى تشجيع المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية بهدف المساهمة في الحد من البذخ والإسراف».

وأضافت:«أن المبادرة تسعى إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بإقامة شراكات مجتمعية داعمة للزواج والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومستقر وتوفير بيئة متسامحة من خلال دمج مختلف فئات المجتمع في المبادرة إضافة إلى ترسيخ دور الإعلام في العمل على تثقيف المواطن الإماراتي والمقيم بأهمية ترشيد الإنقاق والتخطيط المالي على المستوى الشخصي».

ومن جانبها أوضحت فاطمة المحرزي أن حفل الزفاف يعتبر الأول الذي ينظمه الاتحاد النسائي، مؤكدة أن الحفل يقدم للعرسان قاعة الزفاف للرجال وقاعة أخرى للنساء مع حفل عشاء إضافة الى فساتين الزفاف ومجموعة من الهدايا.