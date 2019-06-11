جمعية الصحفيين تشارك في المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين

المصدر: دبي - وام

يشارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين الذي ينطلق اليوم في تونس ويستمر حتى 14 يونيو الجاري.

وقال محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن المؤتمر الذي سيشارك فيه الجمعيات والاتحادات والنقابات الصحفية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين من كافة أنحاء العالم يعقد كل 5 سنوات لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

ولفت الحمادي إلى أن مشاركة الجمعية في أعمال المؤتمر تأتي في إطار حرصها الدائم على المشاركة الفعالة في كافة المؤتمرات التي تخص الصحافة سواء كانت إقليمية أو دولية والتحدث باسم الجمعية في هذه المؤتمرات والتفاعل والمشاركة والتعرف على ما يحدث من تطور من خلال البرامج التي يناقشها المشاركون في المؤتمرات.

وذكر أن مستقبل الصحافة في العصر الرقمي سيكون على رأس جدول أعمال المؤتمر الذي سيبحث أيضاً الممارسات النقابية الجيدة في جميع أنحاء العالم ووضع الصحافة بعد الثورات العربية، كما سيناقش المشاركون الميثاق العالمي لأخلاقيات الصحفيين، إضافة إلى انتخاب مجلس المساواة بين الجنسين للاتحاد الدولي للصحفيين، فضلاً عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي للصحفيين والهيئة التنفيذية.