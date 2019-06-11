ولي عهد عجمان يوجه بلجنة لمتابعة حادث تلوث المياه في برج سكني

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة من الدوائر الحكومية في إمارة عجمان تضم أعضاء من القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية التخطيط، ومنطقة عجمان الطبية، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان لمتابعة الحالة الصحية للمتضررين والمصابين في حادثة تلوث المياه في أحد الأبراج السكنية في الإمارة، والتحقيق في الحادثة، واستيفاء كافة إجراءات الفحص والتقييم ورفع تقارير تفصيلية وتقديم نتائجها خلال أسبوع، والعمل على وضع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للقاطنين في الإمارة، كما وجه سموه بأن تضم اللجنة خبيراً متخصصاً للتأكد من سلامة الإجراءات التصحيحية، مشدداً على ضرورة توفير كافة السبل لضمان سلامة وراحة القاطنين في الإمارة.

ووجه سموه بتزويد السكان بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وانتهت أمس الجهات المُختصة من أعمال التعقيم الخاصة بالخزانات وأنابيب توصيل المياه للبرج السكني، حيث تم توصيل المياه مساء أمس بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحيتها، للحفاظ على سلامة وصحة السكان.

وقد شهدت الإمارة تعرض 190 شخصاً من جنسيات مختلفة ليلة الجمعة الماضية لحالات نزلات معوية «تقيؤ وإسهال» وارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تلوث في خزان مياه أحد الأبراج السكنية بمنطقة مشيرف التجارية.

اهتمام

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الإمارة لـ«البيان» إنه تم أمس الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتعقيم الخاصة بعملية توصيل المياه للبرج السكني الذي تأثر بسبب تلوث المياه، كما تم إجراء التحاليل الخاصة بالمياه للتأكد من سلامتها قبل توصيلها للسكان، مؤكداً اهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية الإسراع بتوفير المياه للسكان.

وأكد أن التحاليل التي أجريت أمس أثبتت صحة وسلامة المياه وعليه تم ضخ المياه من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الخزانات السفلية ورفعها إلى الخزانات العلوية في الأبراج السكنية محل الحادث، ولفت إلى أنه تم إلغاء الخزان الأرضي الذي تسبب في تلوث المياه، وتقرر إخراجه من شبكة التوزيع، مؤكداً وجود 3 خزانات أرضية أخرى كافية لتوفير المياه للسكان والتي تم إيصالها مساء أمس.

سلامة

وكشف اللواء النعيمي عن إلزام الشركة التي تدير البرج السكني توفير مياه شرب للسكان حيث تم صباح أمس توفير 5 آلاف كرتونة مياه تم توزيعها على السكان في البرج وذلك تسهيلاً عليهم، مؤكداً اهتمام وحرص حكومة عجمان على راحة السكان وتوفير بيئة صحية وسليمة لجميع سكان الإمارة.

وأكد قائد عام شرطة عجمان استمرار عملية تحليل المياه على مدار الأسبوع الحالي للتأكد من سلامتها، بعد إجراء كافة الترتيبات اللازمة لعدم تكرار عملية التلوث ولضمان سلامة وصحة السكان، وذكر سكان البرج أن وفداً من وزارة الصحة أجرى استبياناً مع السكان وأخذ عينات من الدم، للتأكد من سلامتهم.

زيارة

إلى ذلك، زار الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات المصابين في مستشفى ثومبي بعجمان، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعضوية عبدالله إبراهيم أبو الشوارب مدير مركز التنسيق والاستجابة الوطني بعجمان، والدكتورة أمل حميد السويدي مدير إدارة الطب الوقائي، والمقدم سعيد خليفة الكتبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل، والرائد عبدالله الشيبة مدير مركز شرطة النعيمية الشامل بالإنابة، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ووضعهم الصحي.

واستمع أعضاء الوفد لشرح الأطباء المشرفين عن الحالات المصابة نتيجة التلوث، ونتائج الفحوص المخبرية التي تؤكد استقرار حالتهم الصحية وعدم وجود أية مخاطر أخرى، وقرب موعد مغادرتهم للمستشفى، متمنين لهم الشفاء العاجل وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمر بتخصيص مكتب في إدارة الأبراج السكنية لتلقي الشكاوى ومتابعة احتياجات السكان من قبل الشرطة وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتزويدهم بحاجتهم من مياه الشرب واستخدامهم اليومي وإرجاع المياه إلى الخزانات بعد التأكد من سلامتها، وتخصيص سيارة إسعاف للتواجد على مدار الساعة أمام الأبراج السكنية ونقل أي حالة مصابة بنفس الوقت، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.