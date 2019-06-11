القبيسي تبحث العلاقات مع رئيس لجنة الصداقة الصينية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، لي شيويونغ رئيس لجنة الصداقة الصينية الإماراتية ورئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد أمس في مقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة.

ورحبت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في بداية اللقاء بلي شيويونغ والوفد المرافق له، مؤكدة عمق العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد الجانبان أهمية اللقاءات الثنائية التي تمثل فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتعاون والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد تطوير العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.

من جانبه نقل لي شيويونغ تحيات رئيس مجلس النواب الصيني إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، معرباً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين.

وقال لي شيويونغ إن لدى بلاده اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات بين البلدين، مبدياً استعداد بلاده لمضاعفة الجهود في مجال التعاون الثنائي في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والفضاء والذكاء الصناعي.

ووصف لي شيويونغ دولة الإمارات بأنها «همزة وصل» بين الحضارتين الشرقية والغربية في تعزيز التواصل الإنساني والتبادل الاقتصادي والثقافي.