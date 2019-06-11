8158 مكالمة تلقّتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال عطلة العيد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتحديداً في الفترة من 30 مايو الماضي وحتى 8 من الجاري، 8158 مكالمة هاتفية متنوعة، وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً أنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

تعامل

وقد تلقت غرفة العمليات هذا العدد من المكالمات من أفراد المجتمع، خلال عطلة عيد الفطر، وتنوعت بين مكالمات عن حوادث مرورية وشكاوى من الازدحامات الخانقة والاستفسارات المختلفة.

وتم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية، وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل الأمثل والمطلوب، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور، وأكد قائد عام الشرطة أن شرطة رأس الخيمة بكافة إداراتها وأقسامها وأفرعها، سخرت جميع خبراتها البشرية وإمكاناتها المادية المتاحة، وكانت على أهبة الاستعداد والجاهزية لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة في الطرقات لأهالي رأس الخيمة وزوارها، خلال عطلة العيد، انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها المهني والوظيفي والإنساني، وتماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية، التي تضع الفرد وسلامته على سلم أولوياتها.

وتهيب شرطة رأس الخيمة، بالجمهور، اقتصار اتصالاتهم على الرقم 999 للبلاغات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 المخصص للاستفسارات العامة وغير الطارئة، ضماناً لتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.