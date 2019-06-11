شرطة عجمان تناقش إنجازات فرق العمل المشتركة

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان اجتماع لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية بعجمان، بقاعة التميز في مبنى معهد تدريب بالقيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لمناقشة جهود فرق العمل المشتركة وتقرير فريق العمل للشؤون الإدارية والإنجازات، التي تم تحقيقها، وإنجازات فريق العمل المشترك لتطوير العمليات والخدمات، إضافة إلى مناقشة نتائج فريق عمل التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، حيث أشاد القائد العام لشرطة عجمان بجهود أعضاء الفرق، وأكد ضرورة بذل المزيد لتحقيق أفضل نتائج تدعم تعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان.

حضر الاجتماع العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعميد علي سعيد المطروشي مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والعميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام إدارة الدفاع المدني بعجمان.