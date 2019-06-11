«الأرصاد»: تشكل منخفض مداري ولا تأثير على الدولة

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح، أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

ومن المتوقع تعمق هذا المنخفض المداري وتحركه باتجاه الشمال بمحاذاة السواحل الهندية ويحتمل أن يتحول إلى عاصفة مدارية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأكد المركز أنه حسب ما أشارت إليه أحدث خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية فإنه لا يوجد أي تأثير للمنخفض على الدولة.. ولفت إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة آخر المستجدات.

وناشد المركز الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.إلى ذلك، شهدت المناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلى جريان الشعاب والأودية الجبلية في منطقة شوكة بالمناطق الجنوبية من الإمارة، والتي استقطبت العائلات من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بجريان المياه في المناطق الجبلية.

وأوضح سالم القايدي من أهالي منطقة شوكة بالمناطق الجنوبية في رأس الخيمة، أن منطقة شوكة والمناطق المجاورة شهدت، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت لجريان الشعاب وبعض الأودية الجبلية المؤدية إلى سد وادي شوكة، ما ساهم في رفع منسوب المياه المحتجزة داخل السد، لافتاً إلى أن تلك الأجواء استقطبت العائلات وأطفالهم للاستمتاع بجريان المياه وانخفاض درجات الحرارة.