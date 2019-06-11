بدء تطبيق ضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (888) لسنة 2016 في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.

ويصنف القرار الوزاري الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة إلى ثلاث مجموعات، الأولى: الأدوية المخدرة CD -Narcotic، والثانية: الأدوية المراقبة CD، والثالثة: الأدوية شبه المراقبة SCD.

وبحسب القرار تخضع المجموعة الأولى التي تشمل المنتجات الطبية والدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة لجدول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات INCB رقم 1 و2 و3 و4 والواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمخدرات وبصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 والجداول الواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن الموارد والمؤثرات العقلية وتعديلاتها.

ويتم وصف وصرف أدوية المجموعة الأولى (الأدوية المخدرة) وفقاً لمجموعة من الضوابط بحيث يقتصر وصفها وصرفها على الأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك صرف واستخدام الأدوية المخدرة بالشكل الصيدلاني (أقراص، كبسولات، لصقات) لاستخدام المرضى خارج نطاق المستشفى بالنسبة لمرضى السرطان وما بعد العمليات الجراحية الكبرى وبحد أقصى 30 يوماً بحسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج على أن يكون أخصائياً أو استشارياً كل في حدود اختصاصه.

وتصرف بموجب وصفة طبية خاصة بالأدوية المخدرة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المحلية وفقاً للشروط المعتمدة من قبل الوزارة، ولا يتم صرف الوصفة الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة بعد مضي ثلاثة أيام على تحريرها، وعلى الصيدلي أن يسجل الوصفات الموصوفة فوراً في السجل الخاص بالأدوية المخدرة مع الاحتفاظ بالوصفة بعد التوقيع عليها وختمها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

فيما تخضع المجموعة الثانية الأدوية المراقبة CD التي تحتوي على أي من المواد الفعالة لجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات وضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

ويتم وصف الأدوية المخدرة التابعة للمجموعة الثانية بموجب وصفة طبية خاصة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية المحلية وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها في هذا المجال، ويتم تسجيل الوصفات في السجلات الخاصة بصرف هذه الأدوية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، كذلك يتم وصف الأدوية التي تخضع للرقابة للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة ومزمنة، وفقاً للممارسات الطبية الحديثة، وفي الغالب، توصف هذه العقاقير للمرضى المقيمين في المستشفيات، والمراكز الطبية تحت رقابة الطبيب.

أما المجموعة الثالثة الأدوية شبه المراقبة SCD فتخضع لضوابط مخففة صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



تعميم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً أمس إلى جميع المنشآت الصحية الخاصة بإمارة دبي دعت فيه إلى التقيد بما ورد في القرار الوزاري من بنود في كافة المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة، وكذلك التقيد بإرسال البيانات المطلوبة في تقرير شهري للأدوية المراقبة وشبه المراقبة وتقارير ربع سنوية للأدوية المخدرة.