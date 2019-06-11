أطفال دار زايد للرعاية الأسرية في ضيافة جامعة أبوظبي بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت جامعة أبوظبي في حرمها الجامعي الرئيسي في مدينة العين 26 طفلاً من دار زايد للرعاية الأسرية، وذلك ضمن فعالية «كهاتين»، الحدث الذي يُعنى بتقديم الرعاية للأيتام، والذي تم تنظيمه ضمن مبادرات الجامعة بمناسبة عام التسامح، وهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع وترسيخ قيم التحاب والتضامن.

ونظمت جامعة أبوظبي يوماً مليئاً بالفعاليات لأبناء الدار بما في ذلك الأنشطة الترفيهية كالرسم والتلوين والقلعة النطاطة وعرض للخدع البصرية والرسم على الوجوه والشخصيات الكرتونية والألعاب. وشهد الحدث حضور أكثر من 50 عضواً من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة المتطوعين الذي شاركوا الأطفال وتفاعلوا معهم ضمن عدد من الأنشطة.

وجاء تنظيم الفعالية بدعم من مالابار للمجوهرات وستاربكس.