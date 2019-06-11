«الوطني» يوجّه 27 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة عشرة (الختامية) من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر غداً، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يوجه خلالها 27 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تتناول عددا من القطاعات، في سابقة برلمانية هي الأولى منذ تأسيسه يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في جلسة واحدة.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ويوجه كل من ناعمة عبدالله الشرهان، وعائشة سالم بن سمنوه، وحمد أحمد الرحومي، وسعيد صالح الرميثي، ومحمد سالم كردوس العامري سبعة أسئلة إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول: «بقاء الطلبة في المدرسة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات»، و«عدم منح الطلبة فرصة لإعادة الاختبارات خلال الفصل الدراسي الأول»، و«الرقابة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة»، وحول «تغيير الدرجات الوظيفية للمعلمين»، و«توفير خدمة النقل لجميع الطلبة» و«إدراج الخدمة الوطنية في المنهج الدراسي»، «نظام إدارة الأداء الوظيفي للمعلمين».

فيما يوجه سعيد صالح الرميثي سؤالين إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة حول «أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات»، و«اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية»، ويوجه سعادة مروان أحمد بن غليطة أربعة أسئلة إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «فرض غرامات على تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وحول «الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، و«الوثيقة الرسمية الموحدة المعتمدة»، و«مدى قانونية فرض رسوم تأخير»، فيما توجه العضوة ناعمة عبدالله الشرهان سؤالين إلى معاليه حول «دعم الرياضات النسائية»، و «إجراءات إقامة أبناء المواطنة على كفالة الأم».

وتوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول «المعايير المعتمدة للمستحضرات البيطرية المستوردة»، فيما يوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل حول «السياسة المعتمدة لتلقي شكاوى المواطنين»، وتوجه عائشة سالم بن سمنوه سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حول «توقف أنشطة القوافل الثقافية».

كما توجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حول «توظيف المواطنين في شركات خاصة لنقل الركاب»، ويوجه سالم علي الشحي سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول «دعم المخترعين الإماراتيين»، وتوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء حول «تلوث مياه الصنابير».

توعية

توجه عزة سليمان بن سليمان، وسالم علي الشحي، سؤالين إلى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان عن «التوعية السكنية للمواطنين»، وعن «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان».