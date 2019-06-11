مناقشة تطوير عمل شركات الأمن الخاص بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي، ورشة «مسرعات التفتيش» ضمن خطة المسرعات الحكومية، استهدفت عدداً من المحاور الرئيسية، لتعزيز الريادة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة، في إطار رفع مستوى كفاءة الخدمات لتطوير منظومة العمل الأمني في القطاع الخاص.

وناقشت الورشة، دراسة تطوير آلية ‏عمل شركات الأمن الخاص في أبوظبي، ‏ووضع مواصفات وشروط خاصة بأجهزة التفتيش وملحقاتها، وتطوير آلية التدريب المستخدمة، واعتماد دورات إضافية لموظفي الأمن الخاص.

وأوضح العقيد يوسف الأحمد، مدير إدارة الخدمات الأمنية المساعدة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أن الورشة ركزت على مراجعة الأداء والخطط التشغيلية، وتطوير فرص التحسين، ضمن آليات عمل متخصصة ومبتكرة، تعزز فاعلية الاستجابة.