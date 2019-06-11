«بلدية أبوظبي» تبحث التعاون مع نظيراتها الكولومبية

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت بلدية مدينة أبوظبي ووفد كولومبي رفيع المستوى مكون من رؤساء البلديات الكولومبية، وعمال القطاع العام سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين وتوظيفها في خدمة المجتمع والتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات الكولومبية، حيث تناول الاجتماع استعراض التجارب الناجحة لدى الجانبين على صعيد تطوير الخدمات العامة، وبحث الحضور آليات التطوير الاقتصادي لدى الجانبين والتخطيط والتطوير والإجراءات المتبعة.

وأكد المدير العام للبلدية حرص البلدية على تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع كل المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتسخيرها لخدمة مشروع التطوير الشامل على كل الأصعدة في البلدية، وبالوقت ذاته تقديم تجربة بلدية مدينة أبوظبي إلى الوفود الزائرة للاستفادة منها في دعم خططها ومشاريعها، مؤكداً أن هذه الزيارات المعيارية تشكل أحد أهم الأساليب الناجحة في مجال الاطلاع على رؤى وتجارب الآخرين والاستفادة من الأفكار الإبداعية المميزة.