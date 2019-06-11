مجموعة عمل الإمارات للبيئة تجمع 21 مليون كجم نفايات لإعادة تدويرها

المصدر: دبي- وام

قالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: إن المجموعة تمكنت من جمع 21 مليون كجم من النفايات منذ بدئها لبرنامج إعادة التدوير في 1997، مشيرة إلى جمع أكثر من 17 مليون كجم من الورق و300 ألف كم من علب الألمنيوم ومليون كجم من البلاستيك و2,5 مليون كجم من الزجاج فضلاً عن جمعها أكثر من 100 ألف قطعة من أحبار الطابعات وأكثر من 50 ألفاً من الهواتف المحمولة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 2000 مدرسة وما يصل إلى 500 شركة من خلال برامجها المختلفة لإدارة النفايات.

وأضافت في كلمة لها خلال الحفل السنوي الـ 22 للمجموعة، الذي أقيم اليوم في مجمع المعرفة بدبي للاحتفال بأبطال إعادة التدوير البيئي في دولة الإمارات، إن الاحتفال يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار «مكافحة تلوث الهواء» الذي يتماشى تماماً مع رؤية ومهمة المجموعة، حيث عملت مجوعة عمل الإمارات للبيئة بلا كلل لمدة 28 عاماً لمحاربة مخاطر النفايات والتأكد من أن القليل منها يدخل إلى المكبات.

وأشارت خلال الحفل الذي أقيم برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة العضو الفخري في مجموعة عمل الإمارات للبيئة إلى أن جهود المجموعة أسهمت في التخفيف من 73,393 طناً مترياً مكافئاً من غاز ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على 110,662 متراً مكعباً من مساحة مكبات النفايات وحماية 333,322 شجرة من القطع، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين في مسابقات الحملة، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات- الشركات والمؤسسات الأكاديمية والأفراد/‏‏‏ الأسر.