مصادرة 77 كجم مواد غذائية وتجميلية غير صالحة للاستخدام في دبا

المصدر: دبا - البيان

أعلنت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم الصحة العامة عن مصادرة 77 كجم صنفت مواد غذائية وتجميلية ومواد غير صالحة للاستهلاك و منتهية الصلاحية في الأسواق،إلى جانب إغلاق منشأتين، لعدم استيفائهما الاشتراطات الصحية وعدم التزامهما بشروط نقل وتخزين المنتجات التجميلية والمواد الغذائية ولعدم تجديد الرخصة التجارية.

جاء ذلك خلال تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على جميع المحلات والأسواق في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها طيلة شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال الجولات التفتيشية المكثفة والزيارات المفاجئة والدورية، حيث بلغت عدد المحلات التي تم التفتيش عليها 460 محلاً، وتم توجيه 51 إنذاراً للمخالفين، و تحرير82 مخالفة،

كما نفذت البلدية 126 جولة تفتيشية على الأسواق الرمضانية والبائعين الذين يقومون بالبيع أمام المحال في دبا وضدنا والبدية، وتم إنذار8 محلات،وتحرير 9 مخالفات تفاوتت بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة، وعدم وجود بطاقات صحية لبعض العمال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن هذه الحملات قائمة ومستمرة بصورة دورية، حرصاً على تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، وفي إطار رسالة البلدية الرامية إلى خلق بيئة صحية ملائمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن صحة وسلامة المستهلك هي أولوية البلدية.