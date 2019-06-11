«السلامة الغذائية» تغلق منشأتين غذائيتين بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة العين، لمخالفتهما القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأتين بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأتين واستيفائهما لجميع المتطلبات اللازمة.