بلدية دبي تُرسل رسائل توعوية لـ 40 ألفاً من المشرفين الصحيين ومتداولي الأغذية

المصدر: دبي - البيان

أرسلت بلدية دبي رسائل ونصائح توعوية عبر منصة فودووتش لتصل إلى أكثر من 40,000 من المشرفين الصحيين ومتداولي الأغذية في إمارة دبي، كما أطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسلامة الغذاء، ودشنت مسابقة «كن شريكاً في التوعية بسلامة الغذاء»، حيث ستقوم كل مؤسسة غذائية بإبتكار فاعليات وأنشطة خلال شهر يونيو للترويج لسلامة الغذاء سواء للمستهلكين أو العاملين لديها، وسيتم تقييم المشاركات وإعلان الفائزين خلال حملة معاً لسلامة الغذاء.

جاء ذلك في اطار احتفال بلدية دبي باليوم العالمي لسلامة الغذاء، تحت شعار «سلامة الغذاء مسؤولية الجميع»، لضمان السلامة الغذائية بالإمارة، التي تسعى الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدية من خلال تعزيز الثقة بسلامة وجودة الغذاء.

وقد أسست بلدية دبي نظاماً عالمياً رفيع المستوى للسلامة الغذائية بمشاركة الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في السلسلة الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمؤسسات الغذائية في كل مراحلها من الإنتاج والتخزين والتوزيع إلى تحضير واستهلاك هذه الأغذية مع عدم إغفال دور الهيئات التعليمية والمراكز البحثية، فضلاً عن الدور المحوري للمستهلك الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة كخط الدفاع الأخير في منظومة سلامة الغذاء.

وقال سلطان طاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة، إن شعار هذا العام يتوافق مع نهج البلدية بضرورة مشاركة كل الجهات المعنية بسلامة الغذاء في تطبيق منظومة متكاملة تضمن تقديم أغذية سليمة وذات جودة عالية في إمارة دبي، وتمثل دبي أهم مركز لتجارة الأغذية في المنطقة، من خلال استيرادها للأغذية من نحو 200 دولة، فضلاً عن تقديمها أكثر من بليون وجبة غذائية سنوياً للسياح الذي يفضلون زيارتها خلال عطلاتهم.