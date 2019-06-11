فحوصات طبية شاملة لنزلاء «إصلاحيات الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز تعزيز صحة الأسرة التابع للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، برنامج فحوصات طبية شاملة للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بقسم السجون في الشارقة، ضمن برنامج الفحص الذكي «اطمئنان e»، لتشمل جميع الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات والديانات، وذلك لإبراز ودعم المشاركات المجتمعية والممارسات الإنسانية.

وأشارت الدكتورة هيفاء فارس مديرة برنامج الفحص الدوري، إلى أن الوزارة أطلقت برنامج «اطمئنان e» مطلع عام 2017، ضمن جهودها لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية (2017 ـ 2021)، وفي إطار استراتيجية الوزارة نحو تعزيز أنماط الحياة الصحية للمجتمع، والحد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، وفق مؤشرات الأجندة الوطنية.